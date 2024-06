Alonzo Mourning ha subito l’asportazione della prostata a causa di un cancro al 3° stadio: come sta?

Il centro della Naismith Basketball Hall of Fame, Alonzo Mourning, si è sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della prostata dopo una diagnosi di cancro alla prostata al terzo stadio, ha dichiarato Mourning a ESPN.

Ulteriori esami hanno rivelato che il cancro non si era diffuso oltre la capsula prostatica e l’intervento di metà marzo lo ha lasciato libero dal cancro.

In un’intervista a ESPN, Alonzo Mourning – 7 volte All-Star, campione NBA e medaglia d’oro olimpica in 15 anni di carriera – ha descritto come lo screening di routine del cancro alla prostata abbia avuto un ruolo enorme nella scoperta e nel trattamento di una forma di cancro che, secondo l’American Cancer Society, uccide 1 uomo su 44 negli Stati Uniti.

Queste statistiche e le sue esperienze personali hanno reso Mourning, 54 anni, determinato a sostenere gli uomini a rischio dai 45 anni in su a sottoporsi regolarmente a esami del sangue del PSA (antigene prostatico specifico) per monitorare la presenza del cancro. Tra i candidati a rischio ci sono gli uomini di colore e quelli con una storia di cancro alla prostata in famiglia. La maggior parte degli uomini può iniziare lo screening a 50 anni.

