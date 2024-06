Cosa ci fa Luka Garza alla finale di Serie A2 tra Trapani e Fortitudo Bologna?

Questa sera si sta giocando gara-2 delle finali playoff di Serie A2 per la promozione in Serie A tra i Trapani Shark e la Fortitudo Bologna, in una bellissima cornice di pubblico dove i tifosi trapanesi hanno realizzato uno striscione per fare gli auguri di pronta guarigione a Pietro Aradori, il quale si è rotto il tendine d’Achille in gara-1. A vedere la partita c’è anche Luka Garza, centro bosniaco che quest’anno ha giocato con i Minnesto Timberwolves i playoff poi persi alle Western Conference Finals contro i Dallas Mavericks di Luka Doncic. Ma perché stasera è al PalaShark a vedere una partita di Serie A2?

La risposta è molto semplice: Luka Garza è nipote di Teoman Alibegovic, Vice Presidente della Fortitudo Bologna, ed è quindi cugino di Amar Alibegovic, ala forte dei Trapani Shark. Probabilmente il classe 1998 ha approfittato della presenza di zio e cugino in Sicilia per passare del tempo con loro e poi il mare trapanese è stupendo, come noi italiani ben sappiamo.

Difficilmente lo vedremo in gara-3 a Bologna ma mai dire mai perché non è così impossibile che abbia deciso di fare un tour nel nostro Paese. Sarebbe interessante capire se fa il tifo per lo zio o per il cugino. E pensare che avrebbe potuto fare il tifo anche per un altro cugino, Mirza, se non fosse uscito con la sua Udine contro Cantù.

