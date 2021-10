Vince Hunter “rovina” l’esordio in Francia di Mike James

Ieri sera Mike James ha fatto il proprio esordio nel campionato francese dopo quello in Eurolega di settimana scorsa. Se in coppa era arrivata una vittoria, però, in Pro A il suo AS Monaco è stato asfaltato dal 92 Metropolitans. Il risultato finale è stato un sonoro 108-81 nonostante 22 punti dell’ex Milano e CSKA Mosca.

Il Metropolitans ha trovato 16 punti di Vince Hunter, che dopo due anni alla Virtus Bologna e la successiva squalifica per doping ha trovato casa in Francia. Dietro di lui, la doppia-doppia di Will Cummings da 14 punti e 13 assist.

Il Monaco ha così perso la sua prima partita in campionato in due incontri finora disputati: 1-1, stesso record del Metropolitans che alla prima aveva perso nettamente contro Le Mans.

Foto: AS Monaco