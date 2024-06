Virtus Bologna, alla fine Awudu Abass resterà?

La Virtus Bologna vivrà la giornata di domani come decisiva per il suo futuro perché ci sarà il CdA e lì si capirà effettivamente il budget, per confermare Awudu Abass ma non solo. Infatti le VuNere, una volta definiti i soldi a disposizione per fare mercato, potranno fare un’offerta definitiva al comasco, il quale sembra intenzionato a restare con la giusta offerta economica.

Ricordiamo che su Abi ci sono sia l’Olimpia EA7 Milano sia i Trapani Shark, ma nelle ultime ore sono usciti possibili alternative per entrambe le squadre: le Scarpette Rosse potrebbero puntare sul Rising Star di EuroLega, Gabriele Procida, mentre i siciliani potrebbero confermare Joseph Mobio, avendo così un parco italiani composto dall’ala ivoriana, da Stefano Gentile, da Amar Alibegovic, da Riccardo Rossato, da Rei Pullazi e da Marco Mollura.

Stiamo a vedere se alla fine Awudu Abass resterà alla Virtus Bologna oppure se esplorerà altre situazioni. Le VuNere gli darebbero minuti – specialmente se dovessero lasciar partire Ognjen Dobric – e la possibilità di giocare in EuroLega, condizioni che non potrebbe trovare a Milano e Trapani perché con i meneghini giocheremmo molto bene rispetto che con i virtussini e i granata non militano in EuroLega.

Leggi anche: L’”italiano” Donovan Clingan va ai Portland Trail Blazers alla #7