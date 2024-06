L'”italiano” Donovan Clingan va ai Portland Trail Blazers alla #7

C’era chi pensava che Donovan Clingan, campione NCAA per due anni di fila con Connecticut, potesse anche essere la prima scelta assoluta per gli Atlanta Hawks. Atlanta alla fine ha scelto Zaccharie Risacher e Clingan è scivolato fino alla #7, con la quale è stato chiamato dai Portland Trail Blazers.

Alla lontana una scelta che riguarda anche l’Italia, visto che Clingan ha origini italiane e nei mesi scorsi alcuni avevano ipotizzato potesse essere naturalizzato. La madre di Donovan, Stacey Porrini, morta di cancro nel 2018, aveva origini italiane così come sua nonna, Deborah Centoni.

Se prenderà prima o poi il passaporto italiano è presto per dirlo, ma Donovan Clingan sarà una delle colonne portanti per la ricostruzione dei Portland Trail Blazers, che prima del Draft avevano già ottenuto Deni Advija da Washington via trade. La franchigia dovrà decidere cosa fare di DeAndre Ayton, attualmente il centro titolare.