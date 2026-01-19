Virtus Bologna, cosa sappiamo dell’interesse per JD Notae?

La Virtus Bologna accelera sul mercato e mette nel mirino un possibile colpo di alto profilo per rinforzare il proprio reparto esterni. Secondo quanto riportato da Mondo a Spicchi, la Virtus Bologna sarebbero infatti in pole position per JD Notae, guardia americana reduce da prestazioni di grande impatto nel campionato italiano.

Virtus Bologna su JD Notae: scenario caldo

L’esterno statunitense, protagonista assoluto sia nella scorsa stagione sia nella prima parte di quella attuale, si è distinto come uno dei migliori realizzatori della Serie A, prima dell’esclusione della Trapani Shark. Un contesto che ha inevitabilmente acceso l’interesse dei top club, con la Virtus Bologna pronta a muoversi con decisione.

Un profilo ideale per l’attacco delle V Nere

JD Notae rappresenta un innesto potenzialmente decisivo: scoring nelle mani, capacità di creare dal palleggio e personalità nei momenti chiave. Caratteristiche che potrebbero alzare sensibilmente il potenziale offensivo della Virtus, soprattutto nelle rotazioni per Serie A ed Europa.

Trattativa da seguire nelle prossime ore

La situazione è in costante evoluzione e i segnali raccolti indicano un possibile affondo imminente da parte del club bolognese. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per capire se la Virtus riuscirà a chiudere quello che sarebbe, a tutti gli effetti, un colpo grosso del mercato italiano.

Restano quindi alte le aspettative in casa bianconera: JD Notae è più che un’idea, e Bologna osserva con attenzione, pronta a colpire.

