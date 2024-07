Virtus Bologna, cosa sappiamo dell’interesse per Shabazz Napier?

La Virtus Segafredo Bologna è alla ricerca di una point guard americana che possa dare riposo a Daniel Hackett e Alessandro Pajola e l’ultimo nome uscito è quello di Shabazz Napier, secondo quanto riportato da Tuttosport.

L’Olimpia EA7 Milano non sembra interessata a confermare la point guard ex NBA e quindi è alla ricerca di una nuova destinazione. Inutile nascondere che Napier vorrebbe restare in Italia e i bolognesi potrebbero essere un’ottima opzione, anche se bisogna capire l’aspetto economico dell’operazione.

Al momento non si registrano altri interessamenti da parte di formazioni di EuroLega per l’americano dopo la stagione a metà tra Stella Rossa Belgrado e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano.

Stiamo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni e se davvero la Virtus Bologna deciderà di affondare il colpo con Shabazz Napier, point guard che ha dimostrato di poter fare la differenza almeno in Serie A.

L’ipotesi numero 1 per Bologna in quel ruolo era Chris Jones, che però ha preferito continuare la sua carriera con la maglia di Valencia, pur non potendo disputare l’EuroLega.

