Secondo quanto riferito da più fonti a BasketNews, un gruppo di investitori israeliani sarebbe interessato ad acquisire una quota della Virtus Bologna.

Il consorzio israeliano è guidato dall’ex proprietario dell’Hapoel Gerusalemme, Eyal Chomsky, che ha recentemente venduto la maggioranza delle azioni della squadra a Matan Adelson, hanno detto a BasketNews fonti a conoscenza della situazione.

Da Israele sostengono inoltre che tra i membri del consorzio israeliano ci sono altre figure di rilievo che hanno lavorato con l’Hapoel Gerusalemme negli ultimi anni, tra cui Guy Harel, ex GM del club, e Uri Alon.

Non è ancora chiaro se i due principali proprietari della Virtus, Zanetti e Gherardi, siano disposti a questa partnership, ma l’interesse del consorzio israeliano è considerato serio, come hanno riferito fonti a BasketNews.

Insomma, il possibile terzo socio di cui si parla da diverse settimane potrebbe essere un gruppo di investitori israeliani e non degli americani.

Si tratterebbero di capitali importanti che permetterebbero alla Virtus Bologna di poter essere ancora più competitiva in Serie A e in EuroLega, ancor di più di quanto lo è già stata. Stiamo a vedere come andrà a finire questa trattativa.

