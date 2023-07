Draymond Green e Jordan Poole continuano a litigare

Per mesi le storie tese fra Draymond Green e Jordan Poole hanno tenuto banco in casa Golden State Warriors. Nella scorsa pre-season Green diede un pugno a Poole e la cosa non è mai stata totalmente superata, generando frizioni all’interno dello spogliatoio.

E nemmeno la partenza di Poole, direzione Washington, sembra aver raffreddato gli animi. Il fatto che i due abbiano immediatamente smesso di seguirsi sui social è un chiaro indizio. Una ulteriore prova arriva dalle dichiarazioni delle ultime ore.

Draymond Green, ospite del podcast di Patrick Beverley, è tornato sull’argomento.

Non sono uno che picchia le persone per nulla. Chiaramente si tratta di cose che covano nel tempo, non si creano in fretta, infatti non ho mai avuto un compagno che mi portasse a reagire così all’istante. Ci sono cose che fra uomini non ci si deve dire, cose che non si possono far passare sotto silenzio.

Green alludeva probabilmente a un certo atteggiamento di Poole che non piaceva ai senatori degli Warriors e ad alcune parole di troppo. Il padre del neo giocatore degli Wizards, Anthony, è intervenuto in difesa del figlio.

Green ha detto una stronzata. Jordan una volta era il suo figlioccio, poi ha passato tutta la scorsa stagione a evitare me e mia moglie quando andavamo a palazzo. Non ho paura a dirlo, è un tipo soft, non ci ha mai chiesto scusa, è un debole, quando vuole possiamo incontrarci…

Chiaramente Green ha voluto mettere i punti sulle i, invitando il padre di Jordan Poole ad abbassare i toni.

Molto divertente… Non è possibile evitarti all’interno dell’arena per un anno intero, fenomeno. Quando finiscono le partite io vado nella family room a recuperare la mia famiglia. E smettila di usare certe parole, non si addicano a una conversazione fra uomini.

Che si tratti delle stesso tenore di parole che avevano fatto infuriare Green al punto da aggredire l’ormai ex compagno? Fatto sta che tutti aspettiamo con ansia il primo confronto fra Warriors e Wizards.