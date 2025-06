Virtus Bologna, il punto sul pacchetto italiani 2025-2026

La Virtus Segafredo Bologna si prepara alla stagione 2025/26 mentre cerca di vincere lo Scudetto con un focus strategico sul pacchetto italiani, da sempre una colonna portante del progetto tecnico bianconero. Tra conferme, rinnovi possibili e nuovi arrivi, il club felsineo punta su continuità e prospettiva per restare ai vertici della Serie A e dell’EuroLega.

Hackett, Pajola, Akele e Diouf: le certezze

La Virtus può contare su quattro giocatori italiani già sotto contratto anche per la prossima stagione:

Daniel Hackett , veterano internazionale, sarà ancora il leader emotivo e tattico della squadra.

, veterano internazionale, sarà ancora il leader emotivo e tattico della squadra. Alessandro Pajola , simbolo del settore giovanile virtussino, continua a essere una pedina fondamentale per coach Banchi, soprattutto per la sua difesa e intelligenza cestistica.

, simbolo del settore giovanile virtussino, continua a essere una pedina fondamentale per coach Banchi, soprattutto per la sua difesa e intelligenza cestistica. Nikola Akele e Momo Diouf, volti nuovi arrivati la scorsa estate, offriranno solidità e atletismo nel reparto lunghi. Entrambi hanno contratti in essere fino al 2026.

Polonara in scadenza: possibile rinnovo

Achille Polonara, il cui contratto è in scadenza a giugno 2025, è uno dei profili su cui la Virtus sta riflettendo in ottica rinnovo. Il lungo marchigiano ha offerto solidi minuti nelle rotazioni bianconere, e la sua permanenza potrebbe garantire profondità ed esperienza in EuroLega, oltre che in LBA.

Belinelli verso il ritiro?

Il grande punto interrogativo resta il futuro di Marco Belinelli. Il capitano bianconero non ha ancora sciolto le riserve sulla sua carriera, e una sua decisione potrebbe arrivare solo al termine della stagione. A 39 anni, l’ex NBA continua però a dare un apporto importante in campo e nello spogliatoio.

Colpo in arrivo: Saliou Niang da Trento

La novità certa per il roster italiano della Virtus Bologna è l’arrivo di Saliou Niang, esterno classe 2004 proveniente dall’Aquila Basket Trento. Il giovane talento, già protagonista con le nazionali giovanili e reduce da una stagione in crescendo, rappresenta un investimento sul futuro. Niang porterà energia, difesa e margini di crescita importanti per inserirsi gradualmente nelle rotazioni.

Conclusione: italiani protagonisti del progetto Virtus

Con un gruppo italiano già solido e rinforzato dall’arrivo di un prospetto interessante come Saliou Niang, la Virtus Bologna si conferma attenta alla valorizzazione del talento nazionale. Le scelte future su Polonara e soprattutto su Belinelli definiranno ulteriormente l’identità della squadra che punta a essere protagonista anche nella prossima stagione.

