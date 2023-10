Virtus Bologna INARRESTABILE! Rovinato l’esordio in EuroLega di Pozzecco con l’ASVEL

LDLC ASVEL Villeurbanne – Virtus Bologna 84-87

(18-21; 24-18; 21-26; 21-22)

La Virtus Bologna fa 4 su 5 in EuroLega e rovina l’esordio di Gianmarco Pozzecco sulla panchina dell’ASVEL grazie a un Isaïa Cordinier dominante da 20 punti e autore di un paio di canestri fantasmagorici, di cui uno decisivo.

Il primo tempo, come tutto il match, è equilibrato, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere un vantaggio consistente rispetto all’altra. All’intervallo lungo gli uomini neo allenati da Gianmarco Pozzecco guidano 42 a 39, con una grande prestazione di squadra, specialmente in difesa.

La Virtus Bologna torna dagli spogliatoi con un altro piglio e prova a mettere in chiaro le cose ma non ci riesce per davvero, nonostante i 26 punti realizzati nel corso del terzo quarto. Cordinier è pazzesco e la tripla con fallo subito da De Colo certifica una grande serata per il francese. Al suono della penultima sirena obbligatoria siamo sul 65 a 63 per gli italiani.

Gli ultimi 10 minuti rispecchiano quanto visto nei primi 30 e solo una giocata da fenomeno di Cordinier in penetrazione solitaria a 11 secondi dal termine fissa il punteggio sull’87 a 84 finale per la Virtus Bologna, che batte così l’ASVEL di Pozzecco all’esordio sulla panchina dei transalpini e fa 4 vittorie di fila in EuroLega, conquistando una W per la seconda volta in territorio francese dopo il successo nel Principato di Monaco.

ASVEL: Scott 13, Lee 8, Kahudi 4, Lauvergne 14, Dallo 0, Jackson E. 2, De Colo 12, Egbunu 3, Fall 16, Lighty 4, Yaacov 0, Jackson F. 8. All. Gianmarco Pozzecco.

Virtus Bologna: Cordinier 20, Lundberg 0, Belinelli 16, Pajola 3, Smith 2, Dobric 5, Cacok 4, Shangelia 18, Hackett 6, Mickey 11, Dunston 2, Abass. All. Luca Banchi

QUI trova le statistiche complete della gara.

