Virtus Bologna – Milano, le pagelle di Gara-5: Shengelia inarrestabile, Shields flop

La Virtus Segafredo Bologna riapre la finale scudetto battendo l’Olimpia Milano 84-78 e mettendo a segno il punto del 3-2.

Virtus Bologna

Alessandro Pajola, 6.5: mette ordine al gioco bianconero e segna un canestro molto molto pesante.

Daniel Hackett, 6.5: nella parte centrale di gara tiene in mano le chiavi del gioco bianconero in maniera salda.

JaKarr Sampson, 6.5: nel finale difende forte e segna due punti poesanti nell’economia del match.

Kyle Weems, 6: più presente nel match rispetto alle gare precedenti. In crescita.

Isaiah Cordinier 6.5: anche lui apparso in grande crescita. La sua energia si sente e anche in attacco è presente. La schiacciata finale è il punto esclamativo sulla vittoria virtussina.

Nico Mannion, voto 6: nei minuti giocati non fa danni e gestisce il gioco bianconero in maniera salda.

Marco Belinelli, voto 7: nel finale la sua esperienza si vede tutta. Punti e giocate pesanti.

Amar Albegovic, voto 5: nei 7 minuti giocati non incide.

Mam Jaiteh 7.5: chiude con 17 punti e 13 rimbalzi. Domina sotto le plance nel primo tempo e poi si perde un po’ ma resta fondamentale nel successo della Virtus.

Toko Shengelia, 8: non viene fermato neppure da un attacco febbrile. Nella ripresa raccoglie il testimone da Jaiteh e fa il bello e il cattivo tempo in area. Pesantissima anche la tripla dell’80-75.

Milos Teodosic, 7: per uno come lui questa è una partita tra le righe ma merita mezzo voto in più per la tripla che riporta avanti la Virtus nel finale.

Olimpia Milano

Nicolò Melli, 6.5: segna 20 punti e garantisce tanta sostanza in area e in difesa ma pesa e non poco il tecnico preso nel finale che rilancia la Virtus.

Jerian Grant, 6: mette il gioco da quattro punti della parità a inizio quarto quarto e sembra in grande crescita nelle ultime gare.

Devon Hall, 5.5: parte bene ma poi si perde e nella ripresa forza tanto.

Shavon Shields, 5: la peggior partita di questa serie per lui. Si fa male e rientra due volte ma non riesce mai ad incidere in attacco.

Kyle Hines, 7: l’ultimo ad arrendersi. Gioca un quarto quarto sontuoso.

Sergio Rodriguez, 7: anche lui non molla mai e tiene a galla la barca con 18 punti.

Giampaolo Ricci, 5: partita sottotono per lui che segna solo 2 punti.

Ben Bentil, 5: serata storta per lui che commette tre falli in un amen e non riesce a entrare in partita.

Gigi Datome, 5.5: non si arrende mai ma in attacco non dà il consueto contributo.

Foto in evidenza: Virtus Bologna – Twitter