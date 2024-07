Virtus Bologna, un altro team di EuroLega tenta Luca Banchi?

La Virtus Bologna ha deciso di continuare per un’altra stagione con Luca Banchi in panchina e Tornik’e Shengelia in campo. Ma questa mattina Giuseppe Sciascia su La Prealpina parla di un possibile interessamento del Paris Basketball nei confronti del coach originario di Grosseto dopo l’addio di coach Tuomas Iisalo in direzione NBA ai Memphis Grizzlies.

Un possibile nome per i transalpini è quello di Sergio Scariolo, ex Virtus Bologna, attualmente senza panchina, ma ha delle richieste troppo alte per la formazione parigina. Ed è per questo motivo con i francesi potrebbero andare alla carica per Banchi, anche se ormai pare abbia deciso di continuare almeno un altro anno a Bologna, in attesa di sapere le prossime scelte della società bianconera dall’estate 2025 in poi.

Un’altra idea in questo possibile incastro di allenatori è Sasha Djordjevic, che ha detto addio alla panchina della Cina è perciò è a tutti gli effetti free agent. Sale potrebbe andare bene sia per una squadra sia per l’altra, sia Parigi sia Bologna. Djordjevic sembrava potesse firmare per Dubai ma alla fine la squadra degli Emirati Arabi Uniti, che giocherà in Lega Adriatica, ha deciso di puntare su Jurica Golemac. E quindi anche quest’opportunità è tramontata.

Stiamo a vedere se davvero ci sarà un approfondimento del Paris nei confronti di Luca Banchi o se, come ci immaginiamo, continuerà la sua carriera alla Virtus Bologna, con l’obiettivo di portare a casa un trofeo, che sia lo Scudetto o la Coppa Italia.

