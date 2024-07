Italbasket, Pozzecco dopo il PESANTISSIMO KO con la Lituania: “Sono molto orgoglioso dei miei giocatori”

Sfuma il sogno olimpico. Si chiude in semifinale contro la Lituania (64-88) il percorso della Nazionale verso i Giochi di Parigi 2024. L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco dopo il KO con la Lituania tornerà in campo a novembre per la seconda finestra di qualificazione a EuroBasket 2025. In programma il back to back contro l’Islanda (22 novembre in trasferta e 25 novembre in casa, con sede ancora da definire).

Così il CT dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, dopo la sconfitta con la Lituania a San Juan:

“Complimenti alla Lituania. Hanno giocato meglio di noi. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori, che anche stasera hanno messo in campo tutto quello che avevano. Ci abbiamo provato fino alla fine anche se negli ultimi 5 minuti non avevamo più energie. Abbiamo fatto un buon lavoro su Sabonis ma loro hanno tirato meglio di noi da tre. Il divario a rimbalzo è l’emblema del divario che c’è tra noi e loro a livello fisico. Peccato non aver avuto più tempo per preparare la competizione ma questa non è una scusa. Abbiamo dato tutto quello che avevamo”.

Stiamo a vedere cosa succederà all’Italbasket di Gianmarco Pozzecco nel prossimo EuroBasket che si disputerà a settembre in 4 paesi dell’Est Europa.

Fonte: ufficio stampa FIP

