Italbasket, Melli: “Lituania superiore, per noi nessun rimpianto”

La sconfitta con la Lituania ha estromesso l’Italbasket dal PreOlimpico di San Juan.

Niente Olimpiadi per gli Azzurri che tornano a casa con una cocente delusione. Questo il commento del capitano Nicolò Melli, intervenuto in sala stampa insieme a coach Pozzecco dopo la gara con il team baltico.

La Lituania ha giocato molto meglio di noi ed è rimasta sempre avanti, vanno fatti i complimenti a loro, così come a Porto Rico che ci ha battuti due giorni fa. Qualificarsi alle Olimpiadi è sempre molto difficile, siamo venuti qui con la speranza e l’intenzione di riuscirci ma non ce l’abbiamo fatta. Sono comunque orgoglioso della squadra, abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo, senza rimpianti.