Napoli-Milano, le pagelle: Owens domina, Pullen la chiude; Mirotic fenomeno, Shields molto male

La GeVi Napoli Basket ha giocato una partita eccellente contro la – sulla carta – miglior squadra del nostro campionato, ovvero l’Olimpia EA7 Milano. Andiamo a dare i voti ai giocatori di Napoli e Milano in questo mezzogiorno di fuoco.

GEVI NAPOLI

Giovanni De Nicolao: 5,5. Mentalmente è in partita e la dimostra il rimbalzo offensivo con assist per la tripla di Pullen che ha ammazzato il match. Deve però prendersi qualche responsabilità in più in attacco.

Tariq Owens: 8. L’ex Varese domina TUTTO e TUTTI. 16 punti, 10 rimbalzi e tanto, tantissimo spettacolo. Quest’anno a Napoli si divertiranno parecchio con lui in campo.

Michal Sokolowski: 7,5. Ormai lo conosciamo. E proprio perché lo conosciamo ci chiediamo perché nessun top team del nostro campionato, o di qualche altro campionato, abbia mai deciso di puntare fortemente su di lui. Il polacco è una GARANZIA di successo.

Jacob Pullen: 7,5. Silente o poco più per tre quarti abbondanti, ma nell’ultimo periodo è lui a vincerla con 2 triple di fila e diverse iniziative che hanno messo in ritmo i compagni. Non è più un ragazzino, ma sa ancora fare canestro e soprattutto sa ancora passare la palla, come dimostrano i 7 assist totali.

Tomislav Zubcic: 7,5. Entra con fatica nel match ma, una volta sciolta la tensione iniziale, fa vedere i sorci verdi ai lunghi meneghini. Presenza sotto canestro (5 rimbalzi in 21 minuti) e apertura del campo (17 punti con 3/6 da tre).

Tyler Ennis: 5. Unico fuori fase quest’oggi per Napoli. Per fortuna i suoi compagni hanno mascherato la sua giornata negativa.

Justin Jaworski: 6. Senza infamia e senza lode, ha le qualità per fare meglio. Deve sfruttare di più quell’uscita a ricciolo che ha permesso a Jaycee Carroll di diventare uno dei migliori giocatori della storia dell’EuroLega.

Alessandro Lever: 6,5. Non fa rimpiangere i titolari quando loro sono seduti a riposare e piazza una tripla in transizione fondamentale in un momento delicato del match.

All. Igor Milicic: 7,5. La dirigenza napoletano crede moltissimo in questo coach e finora il croato, con passaporto polacco, sta ripagando ampiamente la fiducia. Siamo certi che il C.T. della Polonia permetterà alla città partenopea di sognare.

OLIMPIA EA7 MILANO

Diego Flaccadori: 6,5. Non una brutta prestazione ma nemmeno la miglior gara della sua carriera in Serie A.

Devon Hall: 5,5. Dopo l’assenza contro il Fenerbahce, ci saremmo aspettati una gara migliore da parte sua.

Shavon Shields: 4,5. Senza il miglior Shields, Milano non può vincere. E questo non è stato per niente il miglior Shields, forse è stato il peggiore, o comunque tra i peggiori, della sua avventura meneghina.

Nikola Mirotic: 8. Anche oggi ha dimostrato di essere di un livello superiore rispetto a tutti gli altri presenti in campo. Però non può vincere partite e titoli da solo. Ha bisogno di una squadra attorno a lui.

Alex Poythress: 5,5. Troppo distratto e quello 0/3 ai liberi iniziale ha, in parte, condizionato il risultato.

Kevin Pangos: 5,5. 2/8 da 3 punti non è accettabile da uno con il talento in possesso dalla point guard canadese.

Stefano Tonut: 5,5. Deve fare meglio perché in questo momento della stagione è essenziale. Ancora di più del solito.

All. Ettore Messina: 5. Giocare una gara 36 ore circa dopo una battaglia com’è stata quella di venerdì sera a Istanbul, non è per niente semplice. Lo sappiamo e sicuramente questa è un’attenuante da tenere in considerazione. Ma l’EA7 Milano può e deve fare molto di più, vista la profondità di roster a disposizione, nonostante alcune assenze importanti.

Leggi anche: Gevi, sei BELLISSIMA! EA7 Milano demolita al PalaBarbuto di Napoli