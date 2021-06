Virtus e Olimpia, dalla sfida scudetto ai duelli di mercato

Archiviata la finale scudetto, tra Virtus Bologna e Olimpia Milano è già partita la nuova sfida per la prossima stagione. Una rivalità che in questi mesi non sarà sul campo ma si trasferirà sul mercato.

È quasi certo che anche nel 2021-2022, entrambe lotteranno ai vertici del basket italiano, con l’obiettivo di conquistare possibilmente l’Europa.

Le ultime indiscrezioni di “radio mercato basket” ruotano intorno al nome di Nicolò Melli. Dopo aver terminato il suo secondo anno in NBA, è pronto a valutare anche richieste provenienti dall’Italia. L’Olimpia Milano prova l’assalto a Melli ma la Virtus Bologna, dopo lo Scudetto vinto, potrebbe rivelarsi una delle possibili destinazioni dell’ala di Reggio Emilia.

Nel frattempo, Milano ha annunciato i primi due colpi ufficiali per la nuova stagione: Davide Alviti e Devon Hall. L’ala azzurra ha firmato un triennale. Proviene da Trieste, classe 1996 con uno score di 10.5 punti e 4.6 rimbalzi di media nella scorsa annata. L’americano nell’ultima stagione ha giocato nella Virginia University, realizzando 11.9 punti e 4.3 rimbalzi di media a gara.

Le altre trattative in corso dell’Olimpia riguardano Dino Mitoglu, classe 1996, da quattro anni nel Panathinaioks.

Bologna, dopo la conquista del tricolore ed aver annunciato Scariolo come nuovo coach, si sta muovendo sul mercato con attenzione. Gli ultimi rumors riferiscono un forte interessamento per Marc Gasol, centro iberico che lo scorso anno ha giocato nei Los Angeles Lakers di Lebron James. In risalita le quotazioni anche intorno al nome di Raphael Gaspardo, ultime due stagioni ben giocate a Brindisi. È seguito non solo dalla Virtus ma anche dall’Olimpia Milano, un duello che dalla sfida scudetto probabilmente si riproporrà sul mercato.