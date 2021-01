Warriors e Pelicans hanno parlato di un possibile scambio intorno a Kelly Oubre Jr

Kelly Oubre Jr non ha iniziato la sua stagione ai Golden State Warriors nel migliore dei modi, in particolare se si parla di precisione al tiro: il giocatore, arrivato da Phoenix nella offseason, sta infatti tirando col 35% dal campo e col 22% scarso da tre punti, producendo 11.6 punti di media che sono il suo dato peggiore dalla sua terza stagione in NBA.

Gli Warriors, in corsa per i Playoff ad Ovest con un record di 9-8, potrebbero quindi pensare di cedere a loro volta Oubre, che sarà free agent, prima della deadline. In questo senso, secondo Shams Charania, avrebbero parlato con i New Orleans Pelicans anche se per il momento non ci sarebbe una trattativa concreta ma solo un dialogo esplorativo. Anche la situazione di NOLA è intricata e potrebbero essere in partenza sia Lonzo Ball che JJ Redick, entrambi free agent tra pochi mesi proprio come Oubre.

"The Warriors and Pelicans discussed a potential deal involving Kelly Oubre Jr., sources said. There isn’t traction as of yet. Like many conversations around this time, it is a scenario." https://t.co/kzafCFTMU8 — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 26, 2021

