Warriors in crisi profonda, Steph Curry: “Abbiamo un problema!”

Chet Holmgren ha pareggiato la partita con un tiro all’ultimo secondo nel quarto quarto. Alla fine i Golden State Warriors hanno perso contro gli Oklahoma City Thunder ai tempi supplementari. Dopo la sconfitta, Steph Curry ha ammesso che la frustrazione sta iniziando a farsi sentire in casa Warriors. Questa è la sesta sconfitta di Golden State in casa in 7 partite in questa stagione e l’ottava in totale.

“È dura. Odi perdere le partite, non importa dove, soprattutto in casa. Si è stabilito il criterio di giocare in casa. Quest’anno ci aspettano sfide diverse, che dovremo superare per essere competitivi in classifica a fine stagione. Odio vedere quell’1-5, 1-6, qualunque cosa sia, odio vederlo, ma non significa che non possiamo invertire la rotta”, ha detto Steph Curry sulla situazione degli Warriors.

“Con una serie di sconfitte come questa, c’è sicuramente urgenza. Ogni volta che si perde così tanto di seguito, è un problema che si deve risolvere. Non si vuole sviluppare una mentalità perdente in nessun momento della stagione. È una puzza che non vorresti mai avere in spogliatoio“, ha spiegato il giocatore.

Gli Warriors erano privi di Draymond Green, che sta scontando una sospensione di cinque partite per aver soffocato Rudy Gobert durante una partita all’inizio della settimana. Green sarà costretto a rimanere in panchina per altre tre gare.

