Ergin Ataman contro gli arbitri: “L’Italia giocava a football americano!”

L’Italbasket ha avuto la meglio della Turchia per 87-80 nella serata di giovedì alla Vitrifrigo Arena di Pesaro: il match valevole per la qualificazione ad Eurobasket 2025 ha visto prevalere gli azzurri grazie alle prove convincenti di Melli e Spissu in particolare, ma tutti gli elementi messi in campo da coach Pozzecco hanno dato il loro contributo per arginare Biberovic e compagni, con coach Ataman incapace di portare i suoi alla rimonta sull’Italia.

Il coach della Turchia, Ergin Ataman, dopo la gara si è lasciato andare a commenti poco piacevoli nei confronti degli arbitri che hanno diretto il match, con il tipico carattere che lo contraddistingue: “Ho avvisato gli arbitri durante la partita. Durante le gare FIBA, quando vai a giocare in trasferta, è come se gli avversari giochino a football americano. Abbiamo affrontato una difesa molto dura, noi abbiamo cercato di rispondere con altrettanta durezza, ma non ce l’abbiamo fatta.

Nonostante tutto, abbiamo perso di soli 7 punti, è questo può essere un vantaggio in vista del match di ritorno, dove probabilmente ci giocheremo il primo posto nel girone. Dobbiamo lasciarci alle spalle e questa partita e vincere contro l’Islanda.

Se avremmo potuto vincere? Difficile, perché siamo andati sotto nel primo tempo e rimontare non è mai facile, abbiamo perso troppi palloni mentre facevo riposare i miei giocatori migliori, ma penso che il risultato finale ci possa dare un vantaggio per il ritorno”.

