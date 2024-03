Wembanyama continua a riscrivere record ma per Popovich l’unico termine di paragone è… il vino

Victor Wembanyama continua ad aggiornare il libro dei record di precocità in NBA praticamente ogni sera.

La scorsa notte, nella vittoria dei San Antonio Spurs 122-115 sui Brooklyn Nets, ha fatto registrare 33 punti, 15 rimbalzi, 7 assist e 7 stoppate. Prima di lui, da quando le stoppate vengono conteggiate, ci erano riusciti solamente Kareem Abdul-Jabbar (per tre volte), Joel Embiid e Charles Barkley.

Al momento Wemby ha messo a segno 207 stoppate, più di quante l’81% dei giocatori attualmente in attività ne abbiano fatte registrare in tutta la loro carriera. A riportare questo dato incredibile StatMamba, ripreso da Cronache di Basket.

Victor Wembanyama already has more career blocks than 81.4% of all active NBA players. pic.twitter.com/XaGNaoNrj9 — StatMamba (@StatMamba) March 18, 2024

Numeri pazzeschi che però non impressionano, almeno apparentemente, il suo allenatore, Gregg Popovich. Pop, però, ha voluto sottolineare la giovane età di Wemby e l’ha fatto paragonandolo ai suoi amati vini, nello specifico uno francese: “Tutte le mie bottiglie di Bordeaux sono più vecchie di Victor, ve lo giuro”.

Wembanyama è un unicum nella storia del basket, possiamo già affermarlo con certezza. Ma ciò vale anche per Popovich, non solo per quanto ha vinto ma anche per la sua personalità iconica anche fuori dal parquet.