Multe PESANTISSIME per i giocatori coinvolti nello scontro tra Utah Jazz e Detroit Pistons

L’NBA ha ufficializzato le multe inflitte a tre giocatori a seguito di un incidente verificatosi il 19 dicembre durante il match tra gli Utah Jazz e i Detroit Pistons.

Jordan Clarkson dei Jazz è stato sanzionato con una multa di 35.000 dollari, accusato di aver alimentato la tensione e di aver lanciato la sua fascia in tribuna dopo essere stato espulso. Anche Ron Holland dei Pistons è stato coinvolto nel controverso episodio, ricevendo una multa di 25.000 dollari per il suo comportamento. Infine, Paul Reed, sempre dei Pistons, ha subito una multa di 15.000 dollari per aver innescato l’alterco.

L’incidente è avvenuto alla fine del terzo quarto, in una partita vinta dagli Utah Jazz sui Detroit Pistons con il punteggio di 126 a 119. Clarkson e Holland sono stati espulsi, mentre Reed ha ricevuto un fallo tecnico.

Jordan Clarkson and Ron Holland ejected for squaring up 😳 pic.twitter.com/xXyj4XKRed — Bleacher Report (@BleacherReport) December 20, 2024

Le sanzioni dimostrano l’impegno dell’NBA nel mantenere un alto livello di disciplina e nel prevenire futuri disordini durante le gare. L’organo di controllo della lega continua a sottolineare l’importanza del rispetto dei comportamenti durante le competizioni dal vivo.

Stiamo a vedere se in futuro si verificheranno di nuovo situazioni di questo genere e, nel caso, come le tratterà l’NBA, sempre se con questo pugno duro.

