Woldetensae è un nuovo giocatore della GeVi Napoli!

Tomas Woldetensae è la il quarto colpo di mercato della GeVi Napoli, come da comunicato ufficiale pubblicato sui canali societari.

Su Woldetensae c’è stato un forte interessamento di diversi club sia di LBA (Scafati, Bologna, Trieste, Treviso) che di A2 (Pesaro). La proposta più convincente è però arrivata dai partenopei, che accolgono un giocatore assolutamente prezioso nell’economia delle rotazioni.

Formazione americana presso la Virginia University, con la cui squadra di pallacanestro ha disputato l’ultimo e unico campionato prima dell’approdo in Italia a Chieti, subito distinto da buoni numeri percentuali registrati soprattutto al tiro da 3.

La Openjobmetis Varese lo porta in LBA nel 2022 e quì disputa due stagioni con circa 10 punti, 3 rimbalzi e 2 assist di media in un impiego di 15 minuti circa. Numeri leggermente calati nell’ultima stagione, complice una situazione molto particolare in casa Varese con diversi cambi di pedine importanti del roster a stagione in corso.

Woldetensae è pronto a mettersi a disposizione di coach Igor Milicic, attualmente impegnato con la nazionale della Polonia al Preolimpico.

La GeVi Napoli si sta muovendo molto bene sul mercato. L’idea della società è costruire un roster con una o due rotazioni in più rispetto allo scorso anno partendo dalla spina dorsale italiana, già composta da Treier e Totè.

Dopo l’ingaggio di Copeland, il mercato degli americani è ancora fermo, probabilmente per attendere l’evolversi di situazione legate a nuovi gettiti da sponsor.

Intanto, a sorpresa, saluta capitan De Nicolao, vicinissimo all’approdo a Brescia.

