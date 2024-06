Zhang Ziyu, 17 anni per 2.20m: il nuovo fenomeno del basket cinese

Oltre 20 anni fa, di questi tempi, si parlava un gran bene di un gigante proveniente dalla Cina che sarebbe poi diventato prima scelta assoluta al Draft NBA: Yao Ming, che a soli 22 anni diventò il primo giocatore non americano scelto per primo al Draft. Ora, nell’anno 2024, la Cina sta tirando fuori dal cilindro un altro fenomeno ma per il basket femminile. Si tratta di Zhang Ziyu, classe 2007 che ha da poco compiuto 17 anni e sta partecipando alla Asian Cup U18 con la sua Nazionale.

Piccolo dettaglio: nonostante i 17 anni, è alta 220 centimetri. Una vera e propria gigantessa se confrontata con le pari-età: notoriamente nel basket femminile sono in poche ad arrivare ai 2 metri di altezza, ecco quindi che Ziyu spicca ancora di più. Nel proprio esordio con la Cina, ieri nel match vinto 109-50 contro l’Indonesia, Zhang Ziyu è rimasta in campo solo 13′: abbastanza per segnare 19 punti con 9/9 al tiro, raccogliendo 7 rimbalzi e aggiungendo 2 assist, 2 recuperi e 3 stoppate. Una valutazione di 31, la più alta della partita, che lascia poco spazio all’immaginazione.

A vedere i suoi highlights, non stupisce che Ziyu non abbia sbagliato nemmeno un tiro: le avversarie le arrivavano poco sopra l’anca. Il basket cinese ha la sua nuova stella.