Gianni Petrucci è intervenuto nella diatriba fra LNP e Valerio Antonini

Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, è intervenuto nell’ambito della diatriba fra Valerio Antonini, presidente di Trapani Shark e Lega Nazionale Pallacanestro.

Lo comunica l’ufficio stampa della FIP attraverso una nota ufficiale.

Questa mattina si è tenuto un incontro tra il presidente della FIP Giovanni Petrucci e il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro. Il presidente Petrucci ha rinnovato il proprio apprezzamento per l’operato del Presidente Francesco Maiorana, del direttivo e del Segretario Generale di LNP: “La Lega ha sempre lavorato nell’interesse comune delle proprie associate. Il confronto tra le componenti è opportuno e può portare ad un beneficio reciproco. Tuttavia, la dialettica che intercorre tra chi ricopre ruoli istituzionali e chi investe nel movimento non deve indugiare in defatiganti querelle. In relazione ad alcuni recenti episodi, sono certo che le qualità umane e professionali delle parti coinvolte costituiscano il miglior viatico per il raggiungimento di un punto di equilibrio”.