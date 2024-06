Zhang Ziyu ha stabilito il nuovo record di punti all’Asian Cup U18

Di Zhang Ziyu avevamo parlato qualche giorno fa, in occasione del suo esordio con la Cina nell’Asian Cup U18. Erano bastati 13′ in campo per mostrare la sua superiorità sulle avversarie, vista anche la clamorosa altezza di 220 centimetri. Da allora le cose sono andate sempre meglio per la classe 2007 cinese, che prima ha segnato 36 punti con 13 rimbalzi e 16/20 al tiro in 22′ contro la Nuova Zelanda e ieri ha stabilito il nuovo record di punti della storia della competizione. Contro il Giappone, che ha così subito la prima sconfitta nel torneo, Ziyu ha segnato la bellezza di 44 punti, aggiungendo 14 rimbalzi e 5 assist con 20/22 al tiro in 26′ in campo.

Numeri clamorosi che testimoniano quanto per Zhang Ziyu sia uno scherzo giocare contro le pari-età, grazie alla sua altezza. La maggior parte dei canestri sono infatti appoggi a canestro, ad altezze che le avversarie non possono minimamente raggiungere. E la Cina esulta, visto che con le tre vittorie ha conquistato il primo posto nel girone e si è qualificata direttamente per la semifinale del torneo.

La “nuova Yao Ming”, come alcuni l’hanno soprannominata, sarà sicuramente il futuro del basket femminile cinese e, chissà, magari anche mondiale. Anche in WNBA ci sono poche giocatrici che arrivano ai 2 metri di altezza (Margo Dydek, la più alta di sempre, raggiungeva i 2 metri e 18) e Ziyu svetterebbe già oggi sotto canestro. Chissà quando potrà effettivamente venire scelta al Draft WNBA tra qualche anno…