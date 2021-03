Zion Williamson ha deciso sulla propria partecipazione allo Slam Dunk Contest

Niente da fare: allo Slam Dunk Contest di domenica prossima ad Atlanta non ci sarà neanche Zion Williamson. Dopo i rifiuti di Jaylen Brown, Miles Bridges e Anthony Edwards, arriva quindi un altro “no” all’NBA nonostante il giocatore dei New Orleans Pelicans sarà comunque sul posto per l’All Star Game.

Finora i giocatori che si sa parteciperanno, anche se devono ancora essere annunciati dalla NBA, sono Anfernee Simons, Obi Toppin e Cassius Stanley.

New Orleans Pelicans star Zion Williamson will not participate in the Slam Dunk Contest in Atlanta this Sunday, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 2, 2021