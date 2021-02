Zion Williamson ha parole al miele per Nicolò Melli: “Un professionista, mi fa sempre da allenatore dalla panchina”

I New Orleans Pelicans ieri sera hanno completato la rimonta più ampia della propria storia, vincendo contro Boston anche grazie al contributo di Nicolò Melli. Un contributo che non si è riflettuto nel tabellino, visti i soli 3 punti segnati dall’azzurro, ma importantissimo come dimostra il +18 di plus/minus in 16′, il più alto di NOLA a pari-merito con Josh Hart.

Dopo la vittoria, Zion Williamson, autore di una doppia-doppia da 28 punti e 10 rimbalzi, ha commentato davanti ai giornalisti l’importanza di Melli per il successo e ha speso parole al miele per il compagno:

Melli viene al lavoro ogni giorno ed è il professionista dei professionisti. Fa le cose sempre in maniera professionale, mi allena sempre da bordo-campo perché riesce a vedere cose che io non riesco a vedere quando sono in campo. Mi dà diverse letture dalla panchina. Melli è sempre pronto, quindi vederlo entrare in campo e fare ciò che ha fatto non ci ha sorpresi.

Zion on @NikMelli: "A Pro's Pro"

"Always coaching me up on the sideline" pic.twitter.com/QCKnHEMYPh — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 22, 2021

