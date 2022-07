Zion Williamson, sul nuovo contratto c’è una clausola sul peso

Zion Williamson in questa offseason ha firmato un rinnovo al massimo salariale con i New Orleans Pelicans: 192 milioni di dollari in 5 anni, che possono diventare 231 con i bonus. Una vera e propria scommessa, visto che Zion finora ha disputato 85 partite in 3 anni, saltando tutta l’ultima stagione per un infortunio al piede e apparendo per diversi mesi molto in sovrappeso. Ora il giocatore, che quando è sceso in campo si è dimostrato subito una potenziale superstar, sembra però essersi rimesso in forma e dovrebbe essere a disposizione fin dalla prima partita della prossima stagione.

Per assicurarsi che Williamson non esageri con il cibo, visto che sembra ingrassare molto in fretta quando rimane fermo, i Pelicans hanno deciso di inserire una clausola speciale nel nuovo contratto. Il giocatore dovrà mantenere un peso inferiore a 295 libbre, vale a dire circa 134 chilogrammi. Se non ci riuscirà gli verrà trattenuto parte del suo stipendio garantito. Ad oggi Zion pesa 129 chilogrammi secondo il sito della NBA.

