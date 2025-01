Salta un’altra panchina in LBA: la Dinamo Sassari esonera Nenad Markovic

La Dinamo Sassari ha deciso di interrompere il rapporto con il suo allenatore, Nenad Markovic, esonerandolo dopo una serie di risultati negativi.

La decisione, ufficializzata nelle scorse ore, segna la fine di un ciclo che aveva visto il tecnico serbo alla guida della formazione sarda per un anno. L’esonero arriva in un momento delicato, con la squadra chiamata adesso a un cambio di rotta. Markovic paga gli ultimi risultati deludenti con quattro sconfitte su altrettante gare disputate nel 2025. Fatale l’ultimo ko, il 77-60 rimediato a Bilbao.

Il tecnico serbo lascia la Dinamo all’undicesimo posto in campionato, con 6 vittorie e 9 sconfitte che non sono bastate per conquistare il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Sfumata anche la possibilità di avanzare in FIBA Europe Cup: nella seconda fase, finora, i sardi hanno perso i quattro match disputati, rendendo inutili gli ultimi due incontri.

Domenica a Napoli l’head coach sarà Massimo Bulleri. Vedremo se l’ex leggenda azzurra concluderà la stagione come capo allenatore o se nei prossimi giorni la Dinamo annuncerà una nuova guida tecnica.

Foto: Dinamo Sassari