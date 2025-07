5 anni dopo i ruoli si ribaltano: Frank Vogel vice di Jason Kidd

Frank Vogel torna ufficialmente in panchina e lo fa in grande stile: sarà il nuovo primo assistente allenatore dei Dallas Mavericks, affiancando Jason Kidd nella stagione NBA 2025-2026. Una mossa strategica per la franchigia texana, che punta a consolidare il proprio staff tecnico dopo la partenza di Sean Sweeney, passato agli San Antonio Spurs.

Da capo allenatore a primo assistente: ruoli invertiti per Vogel e Kidd

Il destino, a volte, regala delle curiose coincidenze. Nel 2020, Frank Vogel e Jason Kidd festeggiavano insieme il titolo NBA conquistato nella bolla di Orlando con i Los Angeles Lakers, ma in ruoli diversi: Vogel come head coach, Kidd come suo assistente. Ora, cinque anni dopo, i ruoli si invertono a Dallas: sarà Vogel a sedersi accanto a Kidd nel ruolo di lead assistant.

Un ritorno che non sorprende gli addetti ai lavori, considerando che Vogel aveva già un rapporto consolidato con l’ambiente Mavericks: nella passata stagione ha infatti collaborato con lo staff di Dallas in qualità di consulente esterno, approfittando di un anno sabbatico dopo la fine della sua breve esperienza con i Phoenix Suns nel maggio 2024.

Un’aggiunta di esperienza per un team in crescita

Con l’ingresso di Cooper Flagg dal Draft NBA 2025 e un roster sempre più competitivo, i Dallas Mavericks vogliono consolidarsi tra le potenze della Western Conference. L’arrivo di Frank Vogel rappresenta un ulteriore passo in questa direzione: con oltre 400 vittorie da capo allenatore e un anello NBA nel suo palmarès, Vogel porta leadership, esperienza difensiva e mentalità vincente.

La sua presenza sarà fondamentale per affiancare Jason Kidd, soprattutto nella gestione del nuovo corso tecnico e nella crescita dei giovani talenti. Il suo profilo si sposa perfettamente con la cultura Mavs: lavoro di squadra, disciplina e ambizione.

Il mercato degli allenatori si muove insieme a quello dei giocatori

Mentre l’attenzione mediatica è tutta sul mercato NBA dei free agent, anche il coaching carousel sta vivendo settimane di fermento. I New York Knicks hanno appena ufficializzato Mike Brown come nuovo head coach, mentre altre panchine stanno completando i propri staff tecnici. In questo scenario, la scelta di Vogel da parte di Dallas rappresenta una delle mosse più significative nel mercato degli assistenti.

