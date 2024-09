Caitlin Clark, la stagione da rookie termina con uno SWEEP da parte delle Connecticut Sun

La stellare stagione da rookie di Caitlin Clark ha riportato le Indiana Fever ai Playoff WNBA per la prima volta dal 2016, dopo anni nei bassifondi della classifica. La corsa delle Fever, che hanno accelerato soprattutto dopo la pausa per le Olimpiadi di Parigi, si è però fermata al primo turno della postseason, dove Clark e compagne si sono scontrate sulle Connecticut Sun di Marina Mabrey e Alyssa Thomas.

Le Fever tornano a casa con uno sweep subito, 2-0, e salutano così la stagione. Le Sun, #3 del tabellone, hanno vinto Gara-1 nettamente, 93-69, e Gara-2 87-81. Per Caitlin Clark una prima partita sottotono, con 11 punti e 8 assist tirando 4/17 dal campo, e poi una più che buona prestazione nella seconda partita, 25 punti e 9 assist con 10/23 al tiro che però non sono serviti ad evitare l’eliminazione.

Indiana ha inseguito per tutta Gara-2, riuscendo a passare in vantaggio a 2′ dalla fine con Aliyah Boston (16 punti e 19 rimbalzi): due triple di DeWanna Bonner e Mabrey hanno riportato avanti le Sun di 4 punti, chiudendo virtualmente la contesa. Per Connecticut, Thomas è stata autrice di una doppia-doppia da 19 punti e 13 assist rimanendo in campo tutti i 40′. Poco meno di 1′ di riposo per Mabrey, che ha segnato 17 punti dopo i 27 di Gara-1.