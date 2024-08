Il Partizan Mozzart Bet Belgrado si appresta ad annunciare un accordo per aggiungere Aleksej Pokusevski al roster 2024-2025. Secondo quanto riportato da Sportklub, l’ala serba ha raggiunto un accordo con la squadra di Belgrado.

Pokusevski, 22 anni, ha trascorso gli ultimi quattro anni in Nord America, dividendosi tra NBA e G-League. Con 168 presenze in NBA tra gli Oklahoma City Thunder e gli Charlotte Hornets, le sue medie in carriera sono state di 7,5 punti, 4,6 rimbalzi, 1,9 assist, 0,8 stoppate e 0,6 rubate a gara.

Nel 2020 è stato selezionato dai Minnesota Timberwolves con la 17a scelta del draft NBA. Pochi giorni dopo, i suoi diritti NBA sono stati scambiati con i Thunder, stabilendo la posizione per la sua annata da rookie. A metà della stagione 2023-24 è stato ceduto agli Hornets. A luglio è stato tagliato.

Aleksej Pokusevski, non riuscendo a soddisfare le aspettative e a non trovare un nuovo contratto, il ritorno in Europa gli offre l’opportunità di competere nella Turkish Airlines EuroLeague con il Partizan Belgrado, sotto la guida del leggendario head coach Zeljko Obradovic. Prima di trasferirsi in NBA, ha giocato 3 partite con l’Olympiacos, la prima squadra della sua carriera da pro.

Per ricostruire il roster, il Partizan ha accolto Gabriel Iffe Lundberg, Vanja Marinkovic, Mario Nakic e Frank Ntilikina all’inizio della stagione. Sono previste altre aggiunte, tra cui Duane Washington Jr. e Carlik Jones. Bruno Caboclo, Ognjen Jaramaz e Balsa Koprivica sono sotto contratto per la prossima stagione.

