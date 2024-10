Alex Tyus cerca squadra: proposto ad una formazione di Serie A

La Nutribullet Treviso ha perso le ultime 3 partite, dopo la vittoria all’esordio in campionato contro Venezia. Le difficoltà emerse per la squadra di Vitucci, che vorrebbe evitare un’altra stagione in lotta fino all’ultima giornata per la salvezza, potrebbero spingere Treviso ad operare sul mercato. In queste ore la Tribuna di Treviso ha fatto il nome di Alex Tyus, free agent e proposto dai suoi agenti a varie squadre, tra le quali appunto ci sono i veneti.

Tyus ha già giocato in Italia, a Cantù oltre 10 anni fa (nella stagione 2012-13). Oggi l’americano, che ha anche passaporto israeliano, ha 36 anni ed è free agent: nella scorsa stagione ha indossato le maglie di Runa Basket Mosca e di Hapoel Gerusalemme.

Veterano di EuroLega, Tyus ha vinto la coppa più prestigiosa col Maccabi Tel-Aviv nel 2014 e ha ottenuto i suoi più grandi successi in gialloblu. In Italia, il giocatore ha vinto la Supercoppa del 2012 con la maglia di Cantù.

Secondo la Tribuna di Treviso, comunque, il possibile ingaggio di Alex Tyus dipenderà dagli infortuni di Pauly Paulicap, primo indiziato per una possibile uscita, e dal rendimento di Justin Alston.