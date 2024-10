Il Panathinaikos protesta con l’EuroLega per una bandiera esposta dai tifosi del Fenerbahçe

Ieri sera il Panathinaikos è tornato alla vittoria in EuroLega, battendo il Fenerbahçe sul suo campo dopo due sconfitte consecutive settimana scorsa. I biancoverdi hanno vinto 76-81, assestadosi su un record di 3-2. Ma nemmeno con una vittoria la squadra di Ataman è stata esente da polemiche: dopo aver protestato settimana scorsa per l’arbitraggio nel KO contro il Paris Basketball, i greci hanno inviato all’EuroLega un’altra lamentela.

Stavolta non si tratta di fatti di campo, bensì del comportamento di alcuni tifosi turchi presenti alla Ulker Arena. In particolare il Panathinaikos ha protestato perché alcuni fans gialloblu avrebbero esposto una bandiera di Cipro del Nord durante la partita, una provocazione a sfondo geopolitico.

L’isola di Cipro è infatti da anni al centro di una disputa tra Grecia e Turchia, visto che entrambe la rivendicano. Attualmente ufficiosamente Cipro è divisa in due: nella parte nord si parla prevalentemente turco, nella parte sud invece greco. Nel 1983 la Repubblica Turca di Cipro del Nord si è autoproclamata indipendente, anche se la comunità internazionale non la riconosce come Stato (solo la Turchia, per ovvi motivi, la riconosce): da qualche anno il partito di governo sta spingendo per la divisione anche ufficiale di Cipro in due Stati, quello del Nord e quello del Sud.