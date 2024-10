Varese, il mercato non si ferma: vicino il ritorno di un altro ex

La Pallacanestro Varese, per risolvere i suoi problemi, guarda al passato: dopo il ritorno di Jaron Johnson, è vicino anche quello di Skylar Spencer. Il lungo americano ha indossato la maglia biancorossa nella passata stagione, da dicembre in poi. In estate aveva poi firmato con Rieti in A2, dove però sta avendo molte difficoltà.

Secondo La Prealpina, sarà Spencer il lungo che Varese affiancherà a Akobundu-Ehiogu. Nella scorsa stagione l’americano ha mantenuto 8.7 punti e 8.1 rimbalzi di media con la Openjobmetis.

Varese sta mutando pelle, da capire ora chi potrebbe lasciare il posto ai nuovi tesserati. E Nico Mannion? Assente lo scorso weekend, dopo una settimana al centro dei rumors che lo volevano a Milano, l’azzurro potrebbe rientrare nella gara di domani contro Pistoia. Secondo coach Mandole, dipenderà da come il corpo di Mannion risponderà all’ultimo allenamento.