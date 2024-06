Secondo Jose Ignacio Huguet del Mundo Deportivo, Juan Nunez sarà il primo acquisto del Barcelona in estate. Secondo l’articolo in questione, l’accordo è stato raggiunto diversi mesi fa. Nunez ha giocato nel Real Madrid prima di firmare per il Ratiopharm Ulm, ma Huguet riferisce che il club madrileno non si avvarrà del diritto di prelazione e non pareggerà l’offerta per Nunez.

Ad aprile, il 19enne ha annunciato di essersi dichiarato per il Draft NBA 2024. Nell’ultimo ESPN Mock Draft, Nunez si è classificato alla posizione numero 37.

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid nella serie di semifinale della Liga ACB, il direttore sportivo del Barcellona, Juan Carlos Navarro, ha promesso che la squadra subirà alcuni cambiamenti nella prossima stagione.

Il baby fenomeno spagnolo ha registrato una media di 10,8 punti, 3,6 rimbalzi, 5,7 assist a partita nelle 15 presenze stagionali in EuroCup.

Stiamo a vedere se davvero Juan Nunez firmerà con il Barcelona in estate oppure no e se soprattutto deciderà di giocare almeno un altro anno in Europa prima di andare in NBA. Dipende molto da come si comporterà agli ipotetici workout e da chi lo sceglierà. Crediamo comunque che alla fine un anno in EuroLega lo farà prima del salto.

