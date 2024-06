La Slovenia si prepara a naturalizzare anche Daniel Gafford

La Slovenia ha storicamente un ottimo feeling con i lunghi americani. Negli ultimi anni ne ha naturalizzati parecchi: prima Anthony Rendolph, tra i protagonisti della vittoria di Eurobasket 2018, poi Mike Tobey, nelle scorse settimane Josh Nebo e in futuro, chissà, forse Daniel Gafford. Se infatti quest’estate al Preolimpico come naturalizzato sarà convocato Nebo, promesso sposo dell’Olimpia Milano, in futuro il titolare nel quintetto sloveno potrebbe essere Gafford.

Secondo Marc Stein, la Federazione slovena sarebbe in stretto contatto col centro dei Dallas Mavericks per permettergli di ottenere il passaporto. Non ci sarebbero però i tempi tecnici per naturalizzare Gafford in vista del Preolimpico.

Scelta #38 al Draft 2019, Gafford ha trovato un luogo ideale a Dallas negli ultimi mesi. Con i Mavs ha appena raggiunto le NBA Finals svoltando, insieme a PJ Washington, le sorti della franchigia con il proprio arrivo alla trade deadline. In questa stagione, Daniel Gafford ha mantenuto 11.0 punti e 7.6 rimbalzi di media.

Se dovesse andare tutto a buon fine, Daniel Gafford ritroverebbe Luka Doncic anche in Nazionale. I due hanno dimostrato di avere una grande intesa in NBA in questi mesi.