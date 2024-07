Antonini GLORIFICA Repesa: “È come aver preso MOURINHO!”

Valerio Antonini, Presidente dei Trapani Shark, ha commentato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna abbonamenti la decisione di puntare su Jasmin Repesa come coach:

“Alle domande di mercato risponde solo Jasmin. Per me è come aver preso Mourinho a allenare il Trapani Calcio. Lui è un coach di questo livello, al quale non posso insegnare niente di pallacanestro. Posso solo ascoltare e apprendere. Lui sa quali sono i miei obiettivi e deve fare in modo che con quello che io gli do a disposizione, mi dia il massimo per arrivare alla vittoria”.

Insomma, c’è davvero una fiducia infinita da parte del Presidentissimo Valerio Antonini nei confronti di Jasmin Repesa. In fondo però è comprensibile perché il croato è un’istituzione del basket italiano e quindi è giusto che ci si affidi a lui.