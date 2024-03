ASD GS Ens Varese: la squadra di basket sordi con uno sponsor PICCANTE

L’ASD GS Ens Varese sordi è una squadra di pallacanestro affiliata alla FSSI che partecipa al campionato italiano di basket per persone non udenti: è stata finalista dell’ultima edizione e hanno nel proprio palmares lo Scudetto del 2017, oltre alla partecipazione all’edizione dello stesso hanno all’Eurocup (il massimo campionato continentale per i non udenti) e, oltre ad avere aziende locali e non che li supportano, da qualche giorno hanno un’altra “realtà” che ha voluto contribuire al loro progetto.

Mady Gio, pornostar e influencer conosciuta nel mondo social di OnlyFans, Twitch e Instagram, ha voluto sposare la causa diventando sponsor della società, dato che vive da anni in zona Varese: “Mi sento molto fortunata ed onorata di poter affiancare una squadra di persone piene di energia e di bontà”, queste le parole di Mady Gio, apparse in un comunicato sulla pagina Instagram della GS Ens Varese.

Il presidente Cristian Gnodi ha commentato così: “Quando abbiamo parlato della storia e dell’organizzazione dell’Eurocup 2024 a Varese, Mady ha sposato subito il nostro progetto con grande entusiasmo. E quindi siamo felici di accoglierla nella nostra grande famiglia”.

