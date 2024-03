“JIMMY BUTLER’S BUTLER”: lo spot TV di cui AVEVATE BISOGNO

Jimmy Butler è senza dubbio è uno dei personaggi più incredibili dell’NBA di oggi ed è per questo che l’abbiamo spesso visto in spot tv o in video musicali. Ma l’ultimo TV commercial di Hulu + Live TV è incredibile: Jimmy Butler’s Butler.

Come tutti sapete, “Butler” in inglese significa “maggiordomo” e per questo hanno deciso di giocare proprio su questo termine famosissimo, creando il “Jimmy Butler’s Butler”.

Lo spot pubblicitario è molto diretto, gioca su un insight tanto semplice quanto efficace, ovvero il cognome del giocatore. Ma il trattamento è premium, come vuole essere la piattaforma

Ci sentiamo anche di dire che Jimmy Bucket è anche un buonissimo attore, pur non essendo questo il suo mestiere principale, per ora. Però non ci stupiremmo se in futuro dovesse girare qualche parte a Hollywood, come comparsa o come protagonista.

Hulu, il brand per cui ha lavorato in questo TV commerciale, è il principale servizio di streaming premium all-in-one che offre una vasta gamma di intrattenimento live e on-demand, sia dentro che fuori casa. Hulu, così dicono, è l’unica piattaforma on-demand che permette di accedere a una libreria di serie televisive/film di successo.

