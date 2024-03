L’INCREDIBILE prestazione di Denis Badalau in Euroleague Next Gen

L’Olimpia Milano Under 18 sta attualmente partecipando all’Adidas Next Gen, competizione parallela all’Euroleague che si sta svolgendo a Belgrado: dopo la prima vittoria per 75-68 sul Next Gen Team Belgrado (in rimonta dopo essere stata anche sul -13), poche ore dopo è arrivato il secondo successo, questa volta sui favoriti della Stella Rossa e a brillare più di tutti è stato il classe 2006 Denis Badalau.

Milano, come detto, ha sconfitto 97-90 i biancorossi di Belgrado e sta giocando in questi minuti la terza sfida del girone contro il Maccabi Tel Aviv per aggiudicarsi un posto in finale; nella sfida alla Stella Rossa, però, ha spiccato la clamorosa prestazione di Denis Badalau, che ha chiuso il match con cifre da capogiro: 34 punti, 11 rimbalzi, 5 assist, 10/15 da 2, 3/5 da 3 per una valutazione complessiva di 38!

Leggi anche:

Com’è andato il (ri)esordio di Ricky Rubio con il Barcellona

Gilbert Arenas: “NBA troppo morbida? Colpa dell’Europa!”