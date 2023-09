Austin Rivers critica gli Hornets per aver puntato su giocatori “problematici”, che non aiutano lo sviluppo di LaMelo

Gli Charlotte Hornets possono anche assemblare un bel nucleo giovane con LaMelo Ball e Brandon Miller, ma la franchigia degli Hornets non ha esattamente portato giocatori che Ball e compagnia possono guardare come modelli di buona condotta. In questa offseason gli Hornets hanno riportato a casa Miles Bridges, un giocatore che ha saltato l’intera stagione 2022-23 dopo aver affrontato battaglie legali per violenza domestica, mentre Kai Jones si è reso colpevole di un comportamento eccentrico sui social media, arrivando a criticare i suoi compagni di squadra. Non è quindi una sorpresa vedere la guardia veterana Austin Rivers mettere in discussione il fatto che circostanze come queste possano finire per ostacolare lo sviluppo del nucleo giovane degli Hornets.

“Giovani in difficoltà”, ha detto Rivers a Pausha Haghighi, secondo The Ringer. “Qual è lo standard che viene fissato lì? Non è colpa di LaMelo. Ha solo bisogno di aiuto. Circondate LaMelo Ball di persone che possano aiutarlo a sfruttare il suo potenziale, non a esaurirlo”.

Austin Rivers ha detto che l’onere di essere il leader della squadra degli Hornets non deve ricadere sulle spalle di LaMelo Ball. Piuttosto, dovrebbe concentrarsi sull’essere la migliore versione di se stesso in campo, soprattutto dopo l’enorme estensione che ha firmato.

Leggi anche: Perché l’agente di Scariolo parla di un’azione legale contro la Virtus Bologna?