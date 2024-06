Avellino torna a sognare: la Del Fes è promossa in Serie A2!

Sono passati solo 3 anni dallo scioglimento della Scandone Avellino che sembrava aver messo fine ai sogni del basket irpino. I biancoverdi, in 30 anni di storia, avevano raggiunto anche 3 semifinali di Serie A e nel 2008 avevano vinto la Coppa Italia, scrivendo il proprio nome tra quello delle società storiche della pallacanestro italiana. Se nel 2023 ad Avellino è stata ricostituita una squadra, la ASD Felice Scandone Avellino, partita dalla Serie B interregionale, il palcoscenico cittadino più prestigioso lo ha ora la Del Fes Avellino, che quest’anno ha militato in B nazionale e questa sera ha conquistato la promozione in Serie A2. In terra toscana, al PalaTerme di Montecatini, la Del Fes Avellino di coach Crotti ha ribaltato il fattore campo vincendo Gara-5 67-75 con 17 punti di Nikolic e 13 di Bortolin.

Nel club c’è spazio anche per un piccolo pezzo della “vecchia” Avellino: il GM è infatti Antonello Nevola, che ha portato una squadra da sempre incentrata soprattutto sulle giovanili alla promozione nel secondo campionato nazionale. Nevola fu GM della Scandone Avellino e successivamente della Juvecaserta.

Foto: Del Fes Avellino