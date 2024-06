Il Real Madrid non ha pietà di Murcia: Rudy Fernandez chiude la carriera in Blanco con la Liga

L’UCAM Murcia era stata finora un’autentica sorpresa nei Playoff di Liga ACB: il piccolo club spagnolo aveva eliminato prima Valencia e poi addirittura l’Unicaja Malaga, vincitore della stagione regolare. Tra l’altro senza mai vincere una partita in casa. Murcia non si è sbloccata nemmeno in finale da quel punto di vista, ma in trasferta non è andata meglio: la corazzata Real Madrid ha chiuso rapidamente la serie per 3-0.

Decisiva la vittoria di stasera in casa di Murcia, 73-84, per mettere in bacheca il 37° campionato spagnolo della sua storia. Quella di oggi è stata anche l’ultima partita di Rudy Fernandez con il Real: lo spagnolo aveva già annunciato il proprio ritiro al termine di questa stagione e in Gara-2 aveva salutato commosso il pubblico di Madrid per l’ultima volta, quasi sicuro che non si sarebbe tornati al WiZink Center per Gara-5. Il veterano, atteso ora dal Preolimpico con la Spagna e poi dalle eventuali ultime Olimpiadi della carriera, ha giocato solo 5′ senza segnare.

Dzanan Musa è stato invece premiato come MVP delle Finali, in Gara-3 ha segnato 18 punti ed è stato il miglior marcatore del Real.