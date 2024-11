AZZURRI QUALIFICATI! Basta la vittoria della Turchia, Italia ad EuroBasket 2025

Non è stato necessario aspettare il risultato della partita di stasera tra Italia e Islanda, gli Azzurri si sono qualificati aritmeticamente ad EuroBasket 2025 poco fa, grazie al successo della Turchia sull’Ungheria.

I turchi hanno vinto 81-76 con 33 punti e 11 rimbalzi di Cedi Osman, autore di una prestazione stellare. La loro vittoria non solo li ha qualificati, ma ha consegnato il pass anche all’Italbasket. Con 2 partite ancora da giocare, l’Ungheria è infatti eliminata aritmeticamente (0-4) e, qualificandosi 3 squadre su 4 per girone, ad EuroBasket andranno gli Azzurri insieme a Turchia ed Islanda.

L’Europeo si giocherà in 4 diversi Paesi: Lettonia, Polonia, Cipro e Finlandia, ma non è ancora noto dove scenderà in campo l’Italia né gli avversari. I sorteggi si terranno a Riga a marzo 2025, dopo le ultime 2 partite da disputare.

All’ultimo EuroBasket, quello del 2022, gli Azzurri chiusero al 8° posto, eliminati dalla Francia ai quarti di finale.

Foto: FIBA