EA7 Milano, ufficiale la partenza di David McCormack: il suo futuro sarà in EuroLega

È terminata dopo pochi mesi l’esperienza di David McCormack all’Olimpia EA7 Milano. Il lungo americano, arrivato in estate dal Galatasaray, ha rescisso il contratto: il club lo ha annunciato poco fa, augurando al giocatore il meglio per il proseguo della carriera.

McCormack ha giocato poco e non troppo bene con Milano, mantenendo 7.0 punti e 3.3 rimbalzi di media in LBA e 1.0 punti e 0.7 rimbalzi di media in EuroLega. Competizione che però l’americano continuerà a disputare, perché la sua prossima destinazione sarà l’Alba Berlino. I tedeschi, che proprio due settimane fa avevano battuto Milano, sono attualmente ultimi con un record di 2-9. David McCormack sostituirà Khalifa Koumadje, che aveva risolto il suo contratto con Berlino la settimana scorsa.

L’Olimpia invece si era già cautelata ingaggiando Freddie Gillespie, arrivato dai New Zealand Breakers.