Barack Obama invita a vaccinarsi insieme a Shaquille O’Neal e Charles Barkley

La spinta della Lega nel promuovere il vaccino anti-COVID ha appena ottenuto un altro forte alleato nell’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama. L’ex abitante della Casa Bianca, Obama, che continua a seguire l’NBA da molto vicino, è stato raggiunto domenica dagli Hall-of-Famers, Shaquille O’Neal e Charles Barkley, per parlare di quanto sia importante vaccinarsi, in uno speciale televisivo della NBC chiamato Roll Up Your Sleeves

Charles and @Shaq agree: we can all help end this pandemic by getting the COVID-19 vaccine. It's the only way to keep everyone safe and help us get back to all the things we miss most—from seeing family and friends to watching sports in person. pic.twitter.com/y2DlprGPds

— Barack Obama (@BarackObama) April 18, 2021