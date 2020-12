Basket Guida TV: 22-28 Dicembre

Martedì 22 Dicembre

EuroLeague, Zenit San Pietroburgo – Stella Rossa ore 18:00 Eurosport Player

EuroLeague, Anadolu Efes – Barcellona ore 18:30 Eurosport Player

EuroLeague, Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos OPAP ore 20:15 Eurosport Player

EuroLeague, ASVEL Villeurbane – CSKA Mosca ore 20:45 Eurosport Player

EuroLeague, Real Madrid – Alba Berlino ore 21:00 Eurosport Player

EuroCup, Segafredo Virtus Bologna – MoraBanc Andorra ore 19:00 Eurosport Player

Champions League, Happy Casa Brindisi – Filou Ostenda ore 20:30 Eurosport Player

Mercoledì 23 Dicembre

NBA, Brooklyn Nets – Golden State Warriors ore 01:00 Sky Sport Uno HD e Sky Sport NBA HD (ore 12, 16.30, 19.30 e 23.30 in replica)

NBA, Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers ore 04:00 Sky Sport Uno HD e Sky Sport NBA HD (ore 14, 17 e 21.30 in replica)

Serie A, (recupero 8a giornata) Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna ore 16:00 Eurosport Player

Serie A, (recupero 8a giornata) Umana Reyer Venezia – Allianz Pallacanestro ore 18:15 Eurosport 2, Eurosport Player e DAZN

Serie A2, recupero 4a giornata ore 18:00 e 20:30 LNP TV Pass

EuroLeague, Fenerbahçe Beko – Olympiacos ore 18:45 Eurosport Player

EuroLeague, Žalgiris Kaunas – FC Bayern Monaco ore 19:00 Eurosport Player

EuroLeague, AX Armani Exchange Milano – TD Systems Baskonia ore 20:45 Eurosport 2, Eurosport Player e DAZN

EuroLeague, Valencia Basket – Khimki ore 21:00 Eurosport Player

Champions League, Retabet Bilbao Basket – Fortitudo Lavoropiù ore 20:00 Eurosport Player

Giovedì 24 Dicembre

NBA, Toronto Raptors – New Orleans Pelicans ore 01:30 Sky Sky Sport NBA HD (ore 17 in replica)

NBA, Boston Celtics – Milwaukee Bucks ore 01:30 Sky Sport Uno HD (ore 11.30, 14, 17 , 19.30 e 23 Sky Sport NBA HD in replica)

NBA, Portland Trail Blazers – Utah Jazz ore 04:00 Sky Sport NBA HD

Venerdì 25 Dicembre

NBA, (Christmas Games) Miami Heat – New Orleans Pelicans ore 18:00 Sky Sport Uno HD e Sky Sport NBA HD (ore 12 Sky Sport NBA HD in replica)

NBA, (Christmas Games) Milwaukee Bucks – Golden State Warriors ore 20:30 Sky Sport Uno HD e Sky Sport NBA HD (ore 16.30 (Sky Sport Arena) e 19 Sky Sport NBA HD in replica)

NBA, (Christmas Games) Boston Celtics – Brooklyn Nets ore 23:00 Sky Sport Uno HD e Sky Sport NBA HD (ore 10 e 17 Sky Sport NBA HD in replica)

Sabato 26 Dicembre

NBA, (Christmas Games) Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks ore 02:00 Sky Sport Uno HD e Sky Sport NBA HD (ore 10.30 (Sky Sport Uno), 14, 18.30 (Sky Sport Arena) e 21 in replica)

NBA, Christmas Games: Denver Nuggets – Los Angeles Clippers ore 04:30 Sky Sport Uno HD e Sky Sport NBA HD

NBA, Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks ore 23:00 Sky Sky Sport NBA HD (ore 10.30 (Sky Sport Uno), 14 e 18 Sky Sky Sport NBA HD in replica)

Serie A, UNAHOTELS Reggio Emilia – Acqua S.Bernardo Cantù ore 20:30 Eurosport 2, Eurosport Player e DAZN

Domenica 27 Dicembre

NBA, Washington Wizards – Orlando Magic ore 01:30 Sky Sport NBA HD (ore 11 in replica)

NBA, Sacramento Kings – Phoenix Suns ore 04:00 Sky Sport NBA HD

NBA, Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks ore 21:30 Sky Sport Uno HD e Sky Sport NBA HD

Serie A, Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia ore 12:00 Eurosport 2, Eurosport Player e DAZN

Serie A, Openjobmetis Varese – De’Longhi Treviso ore 17:00 Eurosport 2, Eurosport Player e DAZN

Serie A, Virtus Segafredo Bologna – A|X Armani Exchange Milano ore 17:15 RaiDue e Eurosport Player

Serie A, Fortitudo Lavoropiù Bologna – Umana Reyer Venezia ore 18:00 Eurosport Player

Serie A, Carpegna Prosciutto Pesaro – Allianz Pallacanestro Trieste ore 19:00 Eurosport Player

Serie A, Vanoli Basket Cremona – Happy Casa Brindisi ore 20:45 Eurosport Player

Serie A2, 9a giornata ore 17:00 e 18:00 LNP TV Pass

Lunedì 28 Dicembre

NBA, Indiana Pacers – Boston Celtics ore 02:00 Sky Sport NBA HD

Collaboratore da Udine, scrive per BasketUniverso dal lontano febbraio 2014. Grande appassionato del basket a stelle e strisce, con un occhio di riguardo per i suoi Chicago Bulls.