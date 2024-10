Ben Bentil lascia l’Hapoel Tel-Aviv: prossimo il ritorno in Italia

Si è conclusa oggi l’esperienza di Ben Bentil all’Hapoel Tel-Aviv: l’americano, visto all’Olimpia Milano nella stagione 2021-22, ha rescisso il suo contratto con gli israeliani. Bentil era arrivato in estate ma all’Hapoel ha trovato ben poco spazio: 23′ totali in 2 partite di EuroCup, con 4.5 punti di media, e addirittura zero presenze in Winner League.

Ora per lui si riaprono le porte dell’Italia: Bentil avrebbe infatti un accordo con il Napoli Basket, come riportato da BasketNews. I partenopei sono una delle due squadre (oltre a Varese) di Serie A a non aver ancora mai vinto dopo 4 partite e cercano un’inversione di marcia. Ben Bentil sarà il primo innesto a stagione in corso e sarà il secondo ex Milano per gli azzurri, che in estate hanno firmato già Kevin Pangos.

Si tratta comunque di un innesto di livello, almeno sulla carta: il lungo l’anno scorso era in Giappone, ma nella stagione 2022-23 giocava buoni minuti in EuroLega con la Stella Rossa.